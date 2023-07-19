Лондонский «Арсенал» заинтересован в приглашении полузащитника «Аякса» Мохаммеда Кудуса.

Daily Mail утверждает, что английский клуб готов выделить на трансфер 22-летнего хавбека сборной Ганы 46,4 миллиона евро. Однако источник отмечает, что сначала «Арсенал» хочет продать несколько футболистов, и только после этого подписать Кудуса.

Атакующий полузащитник защищает цвета амстердамского клуба с лета 2020 года. В сезоне-2022/23 Кудус появился на поле в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 мячей и стал автором 7 ассистов.

Текущий контракт футболиста с «Аяксом» действует до середины 2025 года.