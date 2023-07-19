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​В Саудовской Аравии не отказались от Лукаку

19 Июля 2023 • 16:47 Комментировать

Саудовские клубы не отказались от идеи с подписанием Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, представители Саудовской Аравии следят за ситуацией 30-летнего форварда «Челси» и работают над новым предложением.

Приоритетом Лукаку остаётся Европа. Но если бельгиец не перейдёт в «Ювентус», то саудовские клубы могут вмешаться в ситуацию и сделать игроку предложение.

Напомним, что сезон 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл в «Интере» на правах аренды. Портал transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

«Ты предал нас»: Ультрас «Интера» обратились к Лукаку

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Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023 Саудовская Аравия
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