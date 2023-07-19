Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы клуб продал нападающего Килиана Мбаппе этим летом.

По информации El Debate, на деньги с продажи Мбаппе новый рулевой парижан надеется приобрести форварда «Ювентуса» Душана Влаховича и атакующего хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Источник утверждает, что Энрике не хочет брать француза в предсезонное турне по Японии, если Мбаппе не останется на новый сезон. Однако вопрос по футболисту пока остается открытым, и это не нравится испанскому тренеру.

Ранее появилась информация, что если Мбаппе не продлит контракт, но останется в клубе, то «ПСЖ» может посадить его на скамейку запасных на весь сезон.

Действующий контракт игрока с чемпионом Франции рассчитан до следующего лета.