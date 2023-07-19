Бен Фостер: «Манчестер Юнайтед» плохо обошёлся с де Хеа, Давид заслужил куда большего уважения»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер раскритиковал руководство клуба за уход Давида де Хеа, который покинул команду свободным агентом. Напомним, ранее испанец согласился на продление контракта с понижением зарплаты, но затем руководство отозвало предложение и урезало игроку оклад ещё больше. Давид в итоге не стал соглашаться на новые условия.

«Мне очень не понравилась манера, с которой «Манчестер Юнайтед» расстался с Давидом де Хеа. Клуб очень плохо обошёлся с игроком. Учитывая, что Давид сделал для клуба за все годы, он заслужил куда большего уважения. Футбол очень жесток», – цитирует Фостера журналист Бен Джейкобс.