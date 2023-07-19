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Бен Фостер: «Манчестер Юнайтед» плохо обошёлся с де Хеа, Давид заслужил куда большего уважения»

19 Июля 2023 • 16:04 Комментировать

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер раскритиковал руководство клуба за уход Давида де Хеа, который покинул команду свободным агентом. Напомним, ранее испанец согласился на продление контракта с понижением зарплаты, но затем руководство отозвало предложение и урезало игроку оклад ещё больше. Давид в итоге не стал соглашаться на новые условия.

«Мне очень не понравилась манера, с которой «Манчестер Юнайтед» расстался с Давидом де Хеа. Клуб очень плохо обошёлся с игроком. Учитывая, что Давид сделал для клуба за все годы, он заслужил куда большего уважения. Футбол очень жесток», – цитирует Фостера журналист Бен Джейкобс.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бен Фостер Давид Де Хеа
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