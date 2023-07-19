Почеттино: «Очевидно, что «Челси» нужны новые полузащитники»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не стал скрывать, что хотел бы видеть в команде новых полузащитников. Напомним, этим летом «синие» расстались с Матео Ковачичем, Н’Голо Канте, Мэйсоном Маунтом и Рубеном Лофтусом-Чиком. Все перечисленные игроки могли выступить в центре поля.

«Нужны ли нам трансферы в полузащиту? Думаю, это очевидно. Ни для кого не секрет, что нам нужны новые полузащитники», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» сейчас активно связывают с Мойсесом Кайседо, который пока является приоритетом лондонского клуба на усиление опорной зоны. «Синие» хотят купить как минимум ещё одного полузащитника помимо эквадорца.