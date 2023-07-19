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Кукурелья: «В «Челси» не было никакого раскола в прошлом сезоне»

19 Июля 2023 • 15:51 Комментировать

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья отрицает, что в прошлом сезоне в его команде случился раскол. Напомним, «синие» выдали свой худший в истории финиш в Английской премьер-лиге, закончив кампанию на двенадцатом месте в турнирной таблице.

«В «Челси» не было никакого раскола в прошлом сезоне. Разве что футболисты без игровой практики были разочарованы своим положением, но такое происходит во всех клубах. Проблема в том, что мы не были счастливы из-за результатов. Трудно поддерживать хорошее настроение, когда нет побед», – заявил Кукурелья на пресс-конференции.

Марк провёл за лондонцев всего один сезон после своего перехода за 67 миллионов евро прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья
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