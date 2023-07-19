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«Ливерпуль» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Астон Виллы»

19 Июля 2023 • 15:46 Комментировать

«Ливерпуль» продолжает искать варианты для усиления центральной линии полузащиты. По информации от Liverpool Echo, одной из опций для команды Юргена Клоппа является приобретение хавбека «Астон Виллы» Бубакара Камара, который успел провести всего один сезон в Английской премьер-лиге после трансфера из «Марселя» прошлым летом.

Интерес «Ливерпуля» к Камара пока нельзя назвать конкретным, но футболист определённо является одним из вариантов для команды Юргена Клоппа. Напомним, мерсисайдцев ранее уже покинули Джеймс Милнер, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен, которые ушли свободными агентами. Пока единственным трансфером в полузащиту стал Алексис Макаллистер, который пришёл из «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Астон Вилла Бубакар Камара трансферы футбола - лето 2023
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