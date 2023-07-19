«Милан» не намерен платить 2,5 миллиона евро за аренду Данджумы

Итальянский «Милан» столкнулся с проблемами в переговорах с «Вильярреалом» по аренде нападающего Арно Данджумы. По информации от La Gazzetta dello Sport, «россонери» пока отказываются платить за аренду нидерландца 2,5 миллионов евро.

Источник сообщает, что за ситуацией активно наблюдает английский «Эвертон», который готов приложить усилия ради подписания Данджумы. Арно мог оказаться в стане «ирисок» зимой, но в последний момент игрока перехватил лондонский «Тоттенхэм», который в итоге не стал выкупать нидерландца на постоянной основе.

Данджума помимо «Тоттенхэма» также успел поиграть в Премьер-лиге в составе «Борнмута».