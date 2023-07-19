«Марсель» подписал нападающего «Челси»

Французский «Марсель» оформил трансфер нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского «Челси». По сообщениям от журналиста Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали между собой трансфер. Обамеянгу будет позволено уйти бесплатно, несмотря на то, что «Челси» год назад заплатил за него 12 миллионов евро.

Напомним, Обамеянг в прошлом сезоне был исключен из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов, после чего редко стал попадать даже на скамейку запасных. В клубе давно решили, что отпустят форварда летом.

За «Челси» Обамеянг забил всего три гола во всех турнирах. Во Франции Пьер-Эмерик ранее выступал в составе «Сент-Этьена».