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«Аль-Ахли» оптимистично настроен по трансферу Сен-Максимена

19 Июля 2023 • 15:16 Комментировать (1)

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен уже в ближайшее время может оказаться в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Ахли» Джидда оптимистично настроен по трансферу француза после переговоров с «Ньюкаслом».

Ранее «Аль-Ахли» Джидда предложил за Сен-Максимена 25 миллионов евро. Сумма не устроила «Ньюкасл», но «сорокам» зато понравились сроки выплат. Переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время.

Отмечается, что сам игрок склоняется к переходу в «Аль-Ахли» Джидда после позитивных переговоров с руководством клуба. Французу сейчас всего 26 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аль-Ахли Джидда Аллан Сен-Максимен трансферы футбола - лето 2023
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Cruyff
19 Июля 2023 в 16:07
зачем тогда им Малком?
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