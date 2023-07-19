«Аль-Ахли» оптимистично настроен по трансферу Сен-Максимена

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен уже в ближайшее время может оказаться в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Ахли» Джидда оптимистично настроен по трансферу француза после переговоров с «Ньюкаслом».

Ранее «Аль-Ахли» Джидда предложил за Сен-Максимена 25 миллионов евро. Сумма не устроила «Ньюкасл», но «сорокам» зато понравились сроки выплат. Переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время.

Отмечается, что сам игрок склоняется к переходу в «Аль-Ахли» Джидда после позитивных переговоров с руководством клуба. Французу сейчас всего 26 лет.