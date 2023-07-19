Хавбек лондонского «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре может усилить полузащиту «Ливерпуля». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, малиец может стать потенциальной заменой Фабиньо или Джордану Хендерсону, так как эти игроки центра поля могут покинуть мерсисайдцев, если верить последним слухам.

В минувшем сезоне Дукуре провёл за «орлов» 34 официальных матча в рамках АПЛ, в них он отличился тремя ассистами.

Основная позиция игрока на футбольном поле – опорный полузащитник, иногда может сыграть и в центре обороны.

Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 35 млн евро.