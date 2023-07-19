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Кто станет капитаном «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

19 Июля 2023 • 14:21 Комментировать

Гарри Магуайр был лишён капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед», так что теперь надо выбрать нового футболиста, который будет её носить. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто им будет.

Магуайра лишили повязки

Гарри Магуайр сообщил в социальных сетях, что его лишили капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Защитник отметил, что это решение главного тренера команды Эрика тен Хага. Поскольку «красные дьяволы» хотят продать Магуайра, это решение не вызывает никаких вопросов. К тому же защитник, даже если останется на «Олд Траффорд», точно не будет игроком основы.

Учитывая, что «МЮ» не стал продлевать контракт с Давидом де Хеа, который провёл в клубе много лет, кандидатов на пост капитана команды осталось не так много.

Бруну Фернандеш

Пожалуй, основным претендентом является португалец. В прошлом сезоне именно Фернандеш зачастую выводил «МЮ» на поле с капитанской повязкой. Португалец уже давно в команде, и он серьёзно влияет на игру на поле. По ходу прошлого сезона Можно вспомнить, как по ходу прошлого сезона он проявил бойцовские качества в полуфинале Кубка Англии с «Брайтоном», продолжив играть после получения травмы. Очевидно, что Фернандеш является ключевым игроком для тен Хага, что увеличивает его шансы. Однако есть у португальца и минусы. Многие отмечают, что ему не хватает лидерских качеств. В частности, вспоминаются кошмарные прошлогодние 0:7 от «Ливерпуля», после которых хавбека критиковали ветераны клубы как раз за то, что он должен был взбодрить партнёров.

Маркус Рэшфорд

Главным конкурентом португальца можно считать воспитанника «МЮ». Рэшфорд с детства находится в системе клуба, а в прошлом сезоне он, кажется, наконец-то дорос до звёздного статуса, став одним из лидеров команды. Рэшфорд также является ключевым игроком в системе тен Хага. При этом англичанин является настоящим примером в своём поведении за пределами поля. Рэшфорд регулярно занимается тем, что помогает наименее защищённым слоям населения. Стоит к этому добавить, что форвард в ближайшее время станет самым высокооплачиваемым футболистом «МЮ», когда подпишет новый контракт, и логично, если в этой ситуации он попросит и капитанскую повязку себе.

Каземиро

Если по какой-то причине капитанскую повязку не получат ни Фернандеш, ни Рэшфорд, то логичным выбором является Каземиро – самый опытный и самый успешный футболист в нынешнем составе «МЮ». У бразильца огромный опыт, в том числе победный. Каземиро пользуется огромным авторитетом у игроков «МЮ». Своими бойцовскими качествами он напоминает легендарного капитана «красных дьяволов» Роя Кина. Каземиро бьётся за каждый мяч, показывая пример партнёрам. Пускай он не очень давно в команде, но бразилец уже стал очень важным звеном в коллективе.

Рафаэль Варан

Капитанскую повязку может получить и другой бывший игрок «Реала». Француз также обладает огромным опытом, а помимо побед в Лиге чемпионов он ещё и чемпион мира. Варан не создаёт впечатление такого лидера, как Каземиро. С другой стороны, француз активно подсказывает на поле партёрам. При этом Варан говорит на трёх языках, что важно в интернациональной команде «красных дьяволов».

Люк Шоу

После ухода Давида де Хеа именно английский защитник является главным старожилом в «МЮ». В бойцовских качествах Шоу также не стоит сомневаться, можно вспомнить, как он восстановился после тяжёлой травмы и вернулся на топ-уровень. Ради команды он может играть и на фланге обороны, и в её центре, ставя именно интересы коллектива на первый план. При этом у Шоу действует долгосрочный контракт с «красными дьяволами», что также доказывает его преданность клубу.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал про «Манчестер Юнайтед» на тему о том, кем ещё может усилиться клуб.

Роман Андреев 

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Евро-Футбол.Ру,
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