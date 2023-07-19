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Рафинья станет главной целью «Манчестер Сити», если клуб продаст Мареза

19 Июля 2023 • 14:09 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас в скором времени может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации от журналиста Санти Уны, бразилец станет главной трансферной целью «горожан», если клуб продаст в Саудовскую Аравию своего вингера Рияда Мареза, который открыт к уходу.

Бразилец ранее выразил желание остаться в «Барселоне», но «сине-гранатовые» были бы готовы отпустить своего футболиста за сумму в районе 80-90 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли желания клуба достаточно для продажи, ведь Рафинья может заблокировать свой трансфер, как это год назад сделал Френки де Йонг.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
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