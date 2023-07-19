Рафинья станет главной целью «Манчестер Сити», если клуб продаст Мареза

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас в скором времени может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации от журналиста Санти Уны, бразилец станет главной трансферной целью «горожан», если клуб продаст в Саудовскую Аравию своего вингера Рияда Мареза, который открыт к уходу.

Бразилец ранее выразил желание остаться в «Барселоне», но «сине-гранатовые» были бы готовы отпустить своего футболиста за сумму в районе 80-90 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли желания клуба достаточно для продажи, ведь Рафинья может заблокировать свой трансфер, как это год назад сделал Френки де Йонг.