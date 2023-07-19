Скамакка был предложен «Интеру», «нерадзурри» уже дали ответ

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка недавно был предложен миланскому «Интеру». По информации от Fc Inter News, «нерадзурри» уже ответили «молотобойцам», сказав, что итальянец им действительно интересен, но не является приоритетным вариантом на усиление позиции форварда.

Напомним, «Интер» ранее хотел выкупить на постоянной основе у «Челси» Ромелу Лукаку, но после переговоров бельгийца с «Ювентусом» руководством миланского клуба отказалось от услуг форварда.

Скамакка открыт к возвращению в Серию А этим летом. «Вест Хэм» хочет получить за своего форварда 30 миллионов евро. Варианты с арендой лондонцев не интересуют.