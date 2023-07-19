«Манчестер Юнайтед» готов предложить 50 миллионов евро за Хёйлунна, но «Аталанта» хочет больше

«Манчестер Юнайтед» раздумывает над тем, чтобы предложить итальянской «Аталанте» 50 миллионов евро за трансфер нападающего Расмуса Хёйлунна. По информации от Il Corriere dello Sport, «Аталанта» хочет за игрока 60 миллионов евро, но при этом открыта к переговорам.

«Манчестер Юнайтед» сейчас активно ищет нового форварда. Хёйлунн является главной целью из всех доступных для главного тренера Эрика тен Хага. Тем не менее, пока непонятно, смогут ли «красные дьяволы» оформить сделку.

Хёйлунн провёл всего один сезон за «Аталанту», где забил 9 голов в чемпионате Италии. 20-летний игрок сейчас открыт к уходу на повышение.