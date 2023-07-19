Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов предложить 50 миллионов евро за Хёйлунна, но «Аталанта» хочет больше

19 Июля 2023 • 13:49 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» раздумывает над тем, чтобы предложить итальянской «Аталанте» 50 миллионов евро за трансфер нападающего Расмуса Хёйлунна. По информации от Il Corriere dello Sport, «Аталанта» хочет за игрока 60 миллионов евро, но при этом открыта к переговорам.

«Манчестер Юнайтед» сейчас активно ищет нового форварда. Хёйлунн является главной целью из всех доступных для главного тренера Эрика тен Хага. Тем не менее, пока непонятно, смогут ли «красные дьяволы» оформить сделку.

Хёйлунн провёл всего один сезон за «Аталанту», где забил 9 голов в чемпионате Италии. 20-летний игрок сейчас открыт к уходу на повышение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
14:29 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Кристал Пэлас» может перебраться в «Ливерпуль» слухи
14:09 · Англия. Премьер-лига
Рафинья станет главной целью «Манчестер Сити», если клуб продаст Мареза
13:53 · Англия. Премьер-лига
Скамакка был предложен «Интеру», «нерадзурри» уже дали ответ
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить 50 миллионов евро за Хёйлунна, но «Аталанта» хочет больше
13:35 · Англия. Премьер-лига
​Руни дал совет Гринвуду
13:15 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Высокая конкуренция пойдёт «Челси» на пользу»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп заблокировал продажу игрока «Ливерпуля»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Страсбург» пытается приобрести защитника «Тоттенхэма»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека хочет остаться в «Челси»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» передумал продавать Томаса 1
12:27 · Англия. Премьер-лига
Ампаду перешёл из «Челси» в «Лидс» официально
12:12 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Всегда буду благодарен Поттеру, до сих пор считаю его хорошим тренером» 1
11:59 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил, купит ли «Челси» нового центрального защитника вместо Фофана
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не собирается переплачивать за Хёйлунна
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к покупке защитника
Все новости
Рекомендуем