​Руни дал совет Гринвуду

В начале года с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в попытке изнасилования и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул игрока в состав, запустив внутреннее расследование. Как следствие, Гринвуд не играл в футбол уже полтора года. Экс-форвард «красных дьяволов» Уэйн Руни советует Мэйсону сменить клубную прописку.

«Гринвуд застрял в этом положении. Уверен, он хочет играть в футбол, но для клуба в плане имиджа это непросто. Думаю, Мэйсону лучше уйти из «Манчестер Юнайтед» и развиваться где-то ещё. Ему нужно вернуться к игре в футбол», - сказал Руни The Athletic.

Мэйсону Гвинвуду 21 год. За первую команду «Манчестер Юнайтед» он забил 35 голов в 129 матчах.