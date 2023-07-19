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​Руни дал совет Гринвуду

19 Июля 2023 • 13:35 Комментировать

В начале года с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в попытке изнасилования и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул игрока в состав, запустив внутреннее расследование. Как следствие, Гринвуд не играл в футбол уже полтора года. Экс-форвард «красных дьяволов» Уэйн Руни советует Мэйсону сменить клубную прописку.

«Гринвуд застрял в этом положении. Уверен, он хочет играть в футбол, но для клуба в плане имиджа это непросто. Думаю, Мэйсону лучше уйти из «Манчестер Юнайтед» и развиваться где-то ещё. Ему нужно вернуться к игре в футбол», - сказал Руни The Athletic.

Мэйсону Гвинвуду 21 год. За первую команду «Манчестер Юнайтед» он забил 35 голов в 129 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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