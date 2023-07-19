Кукурелья: «Высокая конкуренция пойдёт «Челси» на пользу»

Левый защитник лондонского «Челси» Марк Кукурель считает, что высокая конкуренция пойдёт его команде на пользу. Напомним, на позиции левого фуллбека в «Челси» помимо Кукурельи также могут сыграть Бен Чилуэлл, Льюис Холл и Иан Маатсен.

«Думаю, высокая конкуренция пойдёт «Челси» на пользу. Все мы хотим играть и осложнить выбор тренеру, но он должен выбрать лучший вариант. Наша работа заключается в том, чтобы быть готовыми», – заявил Кукурелья на пресс-конференции.

Напомним, Кукурелья прошлым летом перебрался в «Челси» из «Брайтона» за 67 миллионов евро. Марк нестабильно выступал в первом сезоне на «Стэмфорд Бридж», из-за чего в прессе ходили слухи о его возможной продаже.