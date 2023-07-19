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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп заблокировал продажу игрока «Ливерпуля»

19 Июля 2023 • 13:12 Комментировать

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился с просьбой к руководству клуба по поводу вингера Луиса Диаса. Как сообщает издание Record, немецкий специалист хочет сохранить колумбийца в команде.

Клопп попросил боссов заблокировать потенциальный переход Диаса в саудовский «Аль-Хиляль». Юрген считает Луиса важным игроком команды и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.

26-летний полузащитник играет за мерсисайдцев с января 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне АПЛ Диас провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Луис Диас
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