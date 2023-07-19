Клопп заблокировал продажу игрока «Ливерпуля»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился с просьбой к руководству клуба по поводу вингера Луиса Диаса. Как сообщает издание Record, немецкий специалист хочет сохранить колумбийца в команде.

Клопп попросил боссов заблокировать потенциальный переход Диаса в саудовский «Аль-Хиляль». Юрген считает Луиса важным игроком команды и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.

26-летний полузащитник играет за мерсисайдцев с января 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне АПЛ Диас провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.