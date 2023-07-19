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«Страсбург» пытается приобрести защитника «Тоттенхэма»

19 Июля 2023 • 12:56 Комментировать

Французский «Страсбург» хочет приобрести центрального защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. По информации от журналиста Маттео Моретто, клубы ведут между собой переговоры.

Источник сообщает, что стороны пока далеки от договорённости. Также «Страсбург» испытывает проблемы с тем, чтобы удовлетворить запросы самого Санчеса по зарплате. Тем не менее, французская команда пока не сдаётся.

Напомним, «Страсбург» недавно был выкуплен консорциумом, который также владеет лондонским «Челси». Французская команда в обозримом будущем должна стать фарм-клубом «пенсионеров».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Страсбург Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023
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