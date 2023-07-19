Чуквуэмека хочет остаться в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Карни Чуквуэмека выразил желание остаться в команде Маурисио Почеттино. Напомним, англичанин перебрался на «Стэмфорд Бридж» прошлым летом из «Астон Виллы», но при этом не был стабильным игроком основного состава «синих».

«Я хочу остаться и доказать, что могу помочь клубу. Очень скоро мы сядем за стол переговоров с Маурисио Почеттино, чтобы найти оптимальный вариант для моего развития», – цитирует Чуквуэмеку журналист Фабрицио Романо.

19-летний Карни в прошлом сезоне провёл в Английской премьер-лиге 14 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.