«Арсенал» передумал продавать Томаса

Лондонский «Арсенал» отказался от идеи продажи своего опорного полузащитника Томаса Парти. По информации от журналиста Фентуо Тахиро, ганец присоединился к команде на предсезонных сборах в США. Клуб передумал продавать футболиста, которым ранее интересовались команды из Саудовской Аравии и туринский «Ювентус».

Парти не горел желанием покидать «Арсенал» в это трансферное окно. Ганец отказался от нескольких выгодных вариантов из Саудовской Аравии. В случае ухода полузащитник хотел перебраться в туринский «Ювентус», но «старая синьора» пока не может потянуть трансфер в финансовом плане.