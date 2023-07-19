22-летний валлийский центральный защитник Этан Ампаду стал игроком клуба Чемпионшипа – «Лидса». Игрок перешёл из лондонского «Челси», сообщает пресс-служба его новой команды.

Как сообщает портал Transfermarkt, сделка обошлась «павлинам» в 8,05 млн евро. Ампаду 22 года, три последних сезона молодой валлиец провёл в арендах. Сначала в «Шеффилд Юнайтед», после – в аутсайдерах итальянской Серии А – «Венеции» и «Специи».

Transfermarkt оценивает новичка «Лидса» в 9 млн евро. Напомним, что в этом сезоне «Лидс» снова станет участником Чемпионшипа, так как провалил минувший сезон в Премьер-лиге.