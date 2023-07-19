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Кукурелья: «Всегда буду благодарен Поттеру, до сих пор считаю его хорошим тренером»

19 Июля 2023 • 12:12 Комментировать (1)

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья выразил благодарность главному тренеру Грэму Поттеру, который тренировал его как на «Стэмфорд Бридж», так и в «Брайтоне» в позапрошлом сезоне.

«Я до сих пор списываюсь с Поттером. Его тренерский штаб привёл меня в АПЛ, за что я всегда ему буду благодарен. К сожалению, у него не получилось в «Челси», но я до сих пор считаю его хорошим тренером», – сказал Кукурелья на пресс-конференции.

Напомним, Поттер пришёл в «Челси» в сентябре 2022 года, но был уволен уже в апреле за ряд неудовлетворительных результатов. «Челси» финишировал в таблице АПЛ на двенадцатом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья Грэм Поттер
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19 Июля 2023 в 13:07
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