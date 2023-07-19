Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино ответил, купит ли «Челси» нового центрального защитника вместо Фофана

19 Июля 2023 • 11:59 Комментировать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, будет ли его команда покупать нового центрального защитника вместо Уэсли Фофана, который недавно получил травму и выбыл на несколько месяцев.

«Возможно да, но это ещё не точно. Нам нужно как следует поработать, чтобы заменить Уэсли. Фофана был очень важным игроком в нашем проекте, поэтому мы очень расстроены. Когда случаются такие вещи, вам нужно отнестись к этому с правильным менталитетом. Посмотрим, что произойдёт на трансферном рынке», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» прошлым летом выложил за Фофана свыше 80 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Уэсли Фофана трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
13:35 · Англия. Премьер-лига
​Руни дал совет Гринвуду
13:15 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Высокая конкуренция пойдёт «Челси» на пользу»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп заблокировал продажу игрока «Ливерпуля»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Страсбург» пытается приобрести защитника «Тоттенхэма»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека хочет остаться в «Челси»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» передумал продавать Томаса
12:27 · Англия. Премьер-лига
Ампаду перешёл из «Челси» в «Лидс» официально
12:12 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Всегда буду благодарен Поттеру, до сих пор считаю его хорошим тренером» 1
11:59 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил, купит ли «Челси» нового центрального защитника вместо Фофана
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не собирается переплачивать за Хёйлунна
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к покупке защитника
11:47 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу центрального защитника «Аякса»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Если бы мне пришлось остаться в «Интере», я бы с удовольствием это сделал»
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» купил нового нападающего официально
11:11 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Магуайру будет лучше покинуть «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем