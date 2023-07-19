Почеттино ответил, купит ли «Челси» нового центрального защитника вместо Фофана

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, будет ли его команда покупать нового центрального защитника вместо Уэсли Фофана, который недавно получил травму и выбыл на несколько месяцев.

«Возможно да, но это ещё не точно. Нам нужно как следует поработать, чтобы заменить Уэсли. Фофана был очень важным игроком в нашем проекте, поэтому мы очень расстроены. Когда случаются такие вещи, вам нужно отнестись к этому с правильным менталитетом. Посмотрим, что произойдёт на трансферном рынке», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» прошлым летом выложил за Фофана свыше 80 миллионов евро.