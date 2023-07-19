«Манчестер Юнайтед» не собирается переплачивать за Хёйлунна

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему сохраняет интерес к нападающему «Аталанты» Расмусу Хёйлунну, но при этом не собирается переплачивать за 20-летнего датчанина. Об этом в социальных сетях сообщил близкий к «красным дьяволам» источник Саймон Джонс.

Напомним, требования «Аталанты» по трансферу Хёйлунна ранее составляли около 80-100 миллионов евро. В то же время «Манчестер Юнайтед» не хочет платить за футболиста свыше 60 миллионов. Переговоры между сторонами продолжаются, так как «красные дьяволы» считают приоритетным кандидатом на позицию форварда именно Расмуса.

Хёйлунн в прошлом сезоне забил 9 голов в чемпионате Италии.