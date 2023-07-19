«Тоттенхэм» близок к покупке защитника

Защитник «Блэкберна» Эшли Филлипс близок к трансферу в лондонский «Тоттенхэм», об этом проинформировал журналист издания The Ahletic Чарли Элкшер.

Согласно данным инсайдера, столичный клуб заплатит за переход 18-летнего исполнителя три миллиона фунтов. Ожидается, что о трансфере Филлипса будет объявлено в ближайшие сутки.

Эшли выступает за «Блэкберн» с лета прошлого года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость перспективного защитника в два миллиона евро.