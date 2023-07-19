Лондонский клуб сделал предложение по трансферу центрального защитника «Аякса»

Центральный защитник амстердамского «Аякса» Келвин Бэсси в ближайшее время может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, к «аякситам» за нигерийцем обратился лондонский «Фулхэм».

По сведениями источника, «дачники» сделали предложение нидерландскому клубу в размере 17,5 миллионов евро. При этом «Аякс» ещё не ответил «Фулхэму», так как взял время на раздумья.

Напомним, Бэсси ранее также был интересен другому клубу Английской премьер-лиги – «Брайтону», который тоже ищет усиление в центр обороны.

В прошлом сезоне 23-летний Бэсси провёл 25 матчей в чемпионате Нидерландов, где отметился голом и тремя ассистами.