Онана: «Если бы мне пришлось остаться в «Интере», я бы с удовольствием это сделал»

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана признался, что был бы готов остаться на «Джузеппе Меацца». Напомним, камерунец находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед», о чём уже сам признавался публично.

«Все стороны хотели, чтобы трансфер в «Манчестер Юнайтед» состоялся. Если бы мне всё же пришлось остаться в «Интере», я бы с удовольствием это сделал, ведь в этом клубе у меня не было никаких проблем», – цитирует Онана La Gazzetta dello Sport.

Андре ранее выступал под руководством главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в амстердамском «Аяксе». Онана в прошлом сезоне выиграл «Золотую перчатку» Лиги чемпионов, отстояв 8 сухих матчей.