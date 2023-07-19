22-летний швейцарский форвард Зеки Амдуни, выступавший у себя на родине за «Базель», продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Новым местом работы футболиста стал «Бёрнли», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость сделки в 18,6 миллиона евро.

В минувшем сезоне Амдуни принял участие в 52 поединках за «Базель», в которых отметился 22 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В составе сборной Швейцарии он провел пять матчей и забил пять мячей.