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«Бёрнли» купил нового нападающего официально

19 Июля 2023 • 11:35 Комментировать

22-летний швейцарский форвард Зеки Амдуни, выступавший у себя на родине за «Базель», продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Новым местом работы футболиста стал «Бёрнли», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость сделки в 18,6 миллиона евро.

В минувшем сезоне Амдуни принял участие в 52 поединках за «Базель», в которых отметился 22 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В составе сборной Швейцарии он провел пять матчей и забил пять мячей.

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Бёрнли трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Зеки Амдуни
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