Руни: «Магуайру будет лучше покинуть «Манчестер Юнайтед»

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал совет капитану «красных дьяволов» Гарри Магуайру, который этим летом может покинуть «Олд Траффорд».
«Я уверен, что Магуайр сейчас хочет уйти ради себя и ради своей карьеры в сборной Англии. Он должен поставить себя в условия, при которых будет наиболее успешен. Думаю, сейчас Магуайру будет действительно лучше покинуть «Манчестер Юнайтед», – заявил Руни в интервью журналисту Дэвиду Орнштейну.
Напомним, ранее к Магуайру приписывали интерес со стороны «Вест Хэма», который пока не готов платить за англичанина большую сумму компенсации. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг больше не рассчитывает на Гарри.
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