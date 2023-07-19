Фабиньо согласовал контракт с «Аль-Иттихадом»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике согласовал контракт с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии. По информации от Ge Globo, бразилец договорился об условиях зарплаты.

Как и предполагалось ранее, «Аль-Иттихад» заплатит за футболиста «Ливерпуля» 45 миллионов евро компенсации. Руководство мерсисайдцев согласилось продать 29-летнего полузащитника.

Главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту ранее работал с Фабиньо, когда возглавлял в Португалии «Риу Аве». Наставник настойчиво просил у руководства своей команды приобрести ему бразильского полузащитника, который выступает в АПЛ с 2018 года.