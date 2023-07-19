Онана назвал свою цель в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана заявил, что надеется вместе с «Манчестер Юнайтед» стать триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

«Интер» был близок к победе в Лиге чемпионов, мы заслуживали этого. Надеюсь, что у меня получится выиграть этот турнир с «Манчестер Юнайтед». Болельщики клуба заслуживают этого. Мне хотелось бы выиграть много трофеев с новыми одноклубниками», - передает слова вратаря GFNI.

Ранее стало известно, что Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время камерунец пройдет медицинское обследование, после чего поставит подпись под трудовым соглашением.