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Онана назвал свою цель в «Манчестер Юнайтед»

19 Июля 2023 • 10:57 Комментировать

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана заявил, что надеется вместе с «Манчестер Юнайтед» стать триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

«Интер» был близок к победе в Лиге чемпионов, мы заслуживали этого. Надеюсь, что у меня получится выиграть этот турнир с «Манчестер Юнайтед». Болельщики клуба заслуживают этого. Мне хотелось бы выиграть много трофеев с новыми одноклубниками», - передает слова вратаря GFNI.

Ранее стало известно, что Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время камерунец пройдет медицинское обследование, после чего поставит подпись под трудовым соглашением.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана
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