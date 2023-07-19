Онана: «Советы Хандановича помогут мне в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь миланского «Интера» Андре Онана поблагодарил Самира Хандановича, с которым боролся за место в основе «нерадзурри» в прошлом сезоне. Напомним, словен уже покинул «Джузеппе Меацца», а камерунец очень к этому близок, о чём сам не стал скрывать в интервью.

«Помощь и советы Хандановича сделали меня лучше. Я сохраню их с собой и постараюсь использовать в своём новом приключении, когда окажусь в «Манчестер Юнайтед», – цитирует камерунца журналист Алессандро в своих социальных сетях.

Напомним, Онана провёл за «Интер» всего один сезон, в котором выиграл с командой Кубок Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов, где взял «Золотую перчатку» за 8 сухих матчей.