Почеттино рассказал, что думает об украинце Мудрике

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о беседе с украинским вингером команды Михаилом Мудриком.

«Я пообщался со многими футболистами. Мудрик показался мне хорошим парнем. Он очень молод и обладает огромным потенциалом. Ему нужно работать и заслужить доверие. Михаил должен понять наши требования к нему. У нас еще многое впереди, я рад этому», - передает слова аргентинского тренера портал Goal.com.

Мудрик стал игроком «Челси» в зимнее трансферное окно. В прошедшем сезоне украинец провел за «пенсионеров» 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.