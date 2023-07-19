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Фред может отправиться в «Аталанту» в обмен на Хёйлунна

19 Июля 2023 • 10:42 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос в скором времени может перебраться в итальянскую Серию А. По информации от Caught Offside, бразилец интересен «Аталанта», которая в данный момент ведёт переговоры с «красными дьяволами» по продаже нападающего Расмуса Хёйлунна.

По сведениям источника, Фред может быть включен в сделку по трансферу датчанина. Ранее бразильцем также интересовались «Фулхэм» и клубы из Саудовской Аравии, но ни одна из сторон не смогла приблизиться к трансферу.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не рассчитывает на Фреда и не против того, чтобы руководство отпустило его в это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Фред Сантос Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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