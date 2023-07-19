Онана высказался о трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана дал комментарий касательно потенциального перехода в «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время вратарь пройдет медицинское обследование и подпишет трудовое соглашение.

«Я всегда стремлюсь к новым вызовам. Выступать в Англии за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», это очень круто. Все хотят, чтобы эта сделка была оформлена. Но даже если бы я остался в «Интере», то все равно был бы счастлив. Меня здесь все устраивает», - передает слова камерунца GFNI.

Ранее сообщалось, что контракт Онана с «красными дьяволами» будет рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне Андре провел 41 встречу за «Интер», в которых пропустил 36 голов.