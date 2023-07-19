«Аль-Хиляль» предложил 50 млн евро за вингера «Ливерпуля»

Атакующий полузащитник Луис Диас, правами на которого владеет «Ливерпуль», может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты издания Record.

Как стало известно источнику, в подписании колумбийского футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». Саудовский клуб предложил мерсисайдцам за трансфер Диаса 50 миллионов евро. При этом «Ливерпуль» вряд ли согласится на такую сделку. Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов.

Луис выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. Срок контракта 26-летнего футболиста рассчитан до середины 2027 года.