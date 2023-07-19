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«Челси» занялся поиском нового центрального защитника

19 Июля 2023 • 09:59 Комментировать

Лондонский «Челси» ищет нового центрального защитника, так как Уэсли Фофана получил травму крестообразных связок колена и перенёс операцию. Напомним, такое повреждение стало уже вторым в карьере молодого француза.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что теперь «Челси» ищет нового центрального защитника. О конкретных именах пока неизвестно, но тренерский штаб не устраивает тот факт, что на позиции правого центрального защитника у команды есть только 38-летний Тьяго Силва и неопытный Трево Чалоба, который до конца трансферного окна ещё может покинуть клуб.

Ранее «Челси» связывали с возвращением Марка Гуэи из «Кристал Пэлас». У «синих» есть право первоочередного выкупа англичанина, который был продан летом 2021 года.

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Челси Уэсли Фофана трансферы футбола - лето 2023
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