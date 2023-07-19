Вратарь «Манчестер Сити» прошёл медосмотр в «Бёрнли», сумма трансфера – 20 миллионов евро

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд близится к тому, чтобы покинуть свою команду на постоянной основе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, 20-летний вратарь уже прошёл медосмотр в составе «Бёрнли», за который провёл весь прошлый сезон в аренде.

Источник сообщает, что сумма трансфера за Траффорда с учётом бонусов может превысить 20 миллионов евро. «Манчестер Сити» включил опцию первоочередного выкупа Джеймса, которая будет в три раза больше, чем сумма продажи.

Траффорд недавно выиграл чемпионат Европы с молодёжной сборной Англии. В прошлом сезоне Джеймс отстол 22 сухих матча в Чемпионшипе в составе «Бёрнли».