«Аль-Ахли» сделал предложение «Ньюкаслу» по трансферу Сен-Максимена

Атакующий полузащитник Аллан Сен-Максимен, правами на которого владеет «Ньюкасл», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Как информирует Lequipe, интерес к 26-летнему французскому футболисту проявляет «Аль-Ахли». Саудовский клуб предложил за Сен-Максимена 25 миллионов евро. Самому игроку предложен трудовой договор с заработной платой в размере 12 миллионов евро в год.

Аллан связан контрактными обязательствами с «Ньюкаслом» до середины 2026 года. Цвета «сорок» он защищает с 2019 года. В минувшем сезоне вингер принял участие в 31 поединке, записав на свой счет один забитый мяч и пять голевых передач.