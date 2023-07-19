Почеттино высказался о продаже группы игроков «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об уходе ряда футболистов из клуба. Ряды «пенсионеров» могут покинуть Ромелу Лукаку, Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш и Каллум Хадсон-Одои.

«Это решение принимается из-за того, что все согласны. Футболисты и клуб прилагают усилия, чтобы попытаться найти лучшее решение», - передает слова аргентинского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Почеттино занял пост главного тренера «Челси» этим летом. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне «Челси» выступил неудачно, финишировав вне еврокубковой зоны.