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В борьбе «Атлетико» за Верратти, возможно, участвует «Ливерпуль»

19 Июля 2023 • 07:25 Комментировать

Мадридский «Атлетико» находится в прямом контакте с чемпионом Франции «ПСЖ» по поводу возможного подписания контракта с 30-летним итальянским полузащитником Марко Верратти. Об этом информирует L’Équipe.

Однако теперь, по информации издания, у испанского клуба, вероятно, появились конкуренты. Игрок вызывает интерес у двух неназванных английских клубов, одним из которых может быть «Ливерпуль», и одного саудовского - «Аль-Хиляль».

Несмотря на заманчивое предложение по зарплате от саудовцев, Верратти до сих пор не заявлял о желании попасть в один чемпионат с Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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