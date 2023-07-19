В борьбе «Атлетико» за Верратти, возможно, участвует «Ливерпуль»

Мадридский «Атлетико» находится в прямом контакте с чемпионом Франции «ПСЖ» по поводу возможного подписания контракта с 30-летним итальянским полузащитником Марко Верратти. Об этом информирует L’Équipe.

Однако теперь, по информации издания, у испанского клуба, вероятно, появились конкуренты. Игрок вызывает интерес у двух неназванных английских клубов, одним из которых может быть «Ливерпуль», и одного саудовского - «Аль-Хиляль».

Несмотря на заманчивое предложение по зарплате от саудовцев, Верратти до сих пор не заявлял о желании попасть в один чемпионат с Криштиану Роналду.