«Вулверхэмптон» ведёт переговоры с «Боруссией» о трансфере Эльведи

Клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» ведёт переговоры с клубом Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах о трансфере защитника национальной сборной Швейцарии Нико Эльведи. Об этом сообщает The Athletic.

У 26-летнего спортсмена истекает контракт, и он, по информации издания, не хотел бы его продлевать. Некоторое время назад сообщалось, что этим летом швейцарец покинет Мёнхенгладбах.

Футболиста ранее связывали с Англией и Италией, и вот теперь одна команда стала фаворитом. «Волки», которые сами ищут нового защитника после продажи Натана Коллинза в «Брентфорд», в настоящее время ведут переговоры с Эльведи.

Стоимость трансфера может достигать 11 миллионов евро.