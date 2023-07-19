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«Вулверхэмптон» ведёт переговоры с «Боруссией» о трансфере Эльведи

19 Июля 2023 • 06:31 Комментировать

Клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» ведёт переговоры с клубом Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах о трансфере защитника национальной сборной Швейцарии Нико Эльведи. Об этом сообщает The Athletic.

У 26-летнего спортсмена истекает контракт, и он, по информации издания, не хотел бы его продлевать. Некоторое время назад сообщалось, что этим летом швейцарец покинет Мёнхенгладбах.

Футболиста ранее связывали с Англией и Италией, и вот теперь одна команда стала фаворитом. «Волки», которые сами ищут нового защитника после продажи Натана Коллинза в «Брентфорд», в настоящее время ведут переговоры с Эльведи.

Стоимость трансфера может достигать 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Боруссия Мёнхенгладбах трансферы футбола - лето 2023 Нико Эльведи
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