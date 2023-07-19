«Эвертон» может приобрести Туре у «Альмерии» за 40 миллионов евро

После того, как «Альмерией» было отвергнуто предложение о покупке форварда сборной Мали Эль Билала Туре за 24 миллиона евро, английский «Эвертон» решил повысить ставки. Об этом сообщает GSFN.

21-летний нападающий переехал в Испанию из французского «Реймса» прошлым летом и провёл свой дебютный сезон в Ла Лиге, забив семь голов и сделав две результативных передачи в 21 матче, согласно Transfermarkt. После такого старта он привлёк интерес команд Премьер-лиги.

Одной из команд, которая очень заинтересована в подписании контракта со спортсменом, является «Эвертон». Первоначальное предложение «синих» было отклонено.

«Альмерия» не торопится продавать молодого нападающего этим летом и ждёт более выгодного предложения. Тем не менее, у игрока есть оговорка об освобождении за сумму в размере 40 миллионов евро. Если «Эвертон» действительно заинтересован в Туре, клубу придётся отдать эти деньги.