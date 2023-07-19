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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лапорт может вернуться в «Атлетик»

19 Июля 2023 • 05:38 Комментировать

29-летний центральный защитник клуба Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может вернуться испанский «Атлетик». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в переходе Лапорта лично заинтересован главный тренер «басков» Эрнесто Вальверде, который желает насытить оборонительную линию своей команды опытным футболистом.

Дополнительно сообщается, что натурализованный испанец и сам хотел бы вернуться в чемпионат Испании, однако есть несколько команд из Англии и Италии, которые готовы бороться за него этим летом.

Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» зимой 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Атлетик Бильбао Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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