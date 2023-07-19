Лапорт может вернуться в «Атлетик»

29-летний центральный защитник клуба Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может вернуться испанский «Атлетик». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в переходе Лапорта лично заинтересован главный тренер «басков» Эрнесто Вальверде, который желает насытить оборонительную линию своей команды опытным футболистом.

Дополнительно сообщается, что натурализованный испанец и сам хотел бы вернуться в чемпионат Испании, однако есть несколько команд из Англии и Италии, которые готовы бороться за него этим летом.

Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» зимой 2018 года.