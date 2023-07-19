Агент Ло Чельсо – о «Наполи»: «Пока ничего не согласовано»

Агент полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо подтвердил, что между его клиентом и итальянским «Наполи» ведутся переговоры.

Джовани Ло Чельсо, который последние полтора года провёл в «Вильярреале» на правах аренды, является трансферной целью неаполитанцев, сообщает Calciomercato.

«Мы говорим об этом, но пока ничего не согласовано», - заявил агент аргентино-итальянского футболиста в эфире Radio Punto Nuovo.

Напомним, ранее уже возникали слухи об интересе чемпионов Италии к 27-летнему спортсмену, однако теперь, судя по всему, вероятность перехода возрастёт.