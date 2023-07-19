Грилиш пожертвовал 5 тысяч фунтов для больного лейкемией

Красивый жест Джека Грилиша, нападающего «Манчестер Сити» - он пожертвовал пять тысяч фунтов на лечение Дилана Ламба, 20-летнего молодого человека из графства Стаффордшир, который отчаянно борется за свою жизнь с лейкемией. Родственники парня пытаются собрать миллион фунтов стерлингов для его лечения в Соединенных Штатах Америки.

Надо заметить, что Дилан является поклонником «Бирмингем Сити» - клуба из родного города Грилиша. Пресс-служба «Бирмингем Сити» решила отдельно поблагодарить Грилиша за пожертвование.

Новый сезон английского чемпионата АПЛ начнется одиннадцатого августа.