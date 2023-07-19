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Благородный жест Нуньеса - возместит всем фанатам «Ливерпуля» издержки от смены номера

19 Июля 2023 • 02:44 Комментировать

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес сменил свой игровой номер после ухода бразильца Роберта Фирмино - он взял себе «девятку». Но проблема в том, что «Ливерпуль» начал продажи футболок фасона предстоящего сезона еще весной, и уже немало людей успели приобрести себе футболки Нуньеса с номером 27, и тут такое...

Неловкую ситуацию разрешил сам нападающий - он обратился ко всем «пострадавшим» от смены его игрового номера и предложил всем им поменять футболки за его счет.

Напомним, что Дарвин Нуньес выступает за «Ливерпуль» с прошлого сезона, ранее он защищал цвета португальской «Бенфики». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес
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