Рэшфорд прокомментировал продление контракта

Маркус Рэшфорд после продления контракта с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года выразил свою благодарность болельщикам.

На пресс-конференции Рэшфорд выразил благодарность фанатам, отметив, что играть перед ними каждую неделю является большой честью и непрерывным источником вдохновения. Он подчеркнул, что команда будет продолжать прикладывать максимум усилий и стремиться к улучшению, потому что он верит во внушительный потенциал коллектива.

Рэшфорд также отметил, что команда настроена на победу во всех соревнованиях. Он выразил свое желание вернуть славные дни, которые запомнились ему еще с детства.