​Гимараэс – о Гюндогане: «У меня была футболка «Боруссии» с «фамилией» Брудоган»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс признался, что является поклонником Илкая Гюндогана. По словам бразильца, он даже соединял своё имя с фамилией немецкого футболиста.

«Я всегда был поклонником Гюндогана. У меня была футболка дортмундской «Боруссии» с «фамилией» Брудоган. Я смотрел видео с ним на YouTube и говорил: «Я хочу быть таким же, как он, он прекрасен». Моя мечта – быть Брудоганом. Мне он нравится», - сказал Гимараэс CharlaPodcast.

За «Ньюкасл» Илкай Гюндоган выступает с конца января 2022 года. С тех пор бразилец провёл 57 игр, в которых забил десять голов и отдал шесть голевых передач.

В летнее трансферное окно Илкай Гюндоган сменил «Манчестер Сити» на «Барселону».